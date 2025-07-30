В Татарстане растет число льготников, выбирающих лекарства вместо денег

В Татарстане насчитывается около 350 тысяч льготников

Фото: Татьяна Демина

В Татарстане наблюдается тенденция к увеличению числа льготников, отказывающихся от денежной компенсации в пользу получения лекарств по социальной программе. Причина этого — рост цен на медикаменты и осознание необходимости регулярного приема жизненно важных препаратов, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Программа лекарственного обеспечения льготников действует в России с 2005 года, позволяя врачам выписывать рецепты на любые суммы. В Татарстане насчитывается около 350 тысяч льготников, и на данный момент 40% из них выбрали соцпакет, а остальные — денежную компенсацию.

По словам врачей, многие из тех, кто ранее отказался от льгот, впоследствии обращаются с просьбой о возвращении к программе лекарственного обеспечения. Однако это возможно только через год после отказа.

Льготникам, желающим изменить свой выбор, необходимо подать заявление в Социальный фонд до 1 октября. Если же текущий выбор устраивает, льгота продлевается автоматически.

Для выбора лекарственного обеспечения или денежной компенсации необходимо обратиться в Социальный фонд до указанной даты.

Рената Валеева