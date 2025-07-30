Трижды осужденный директор АЗС в Татарстане обустроил безопасный въезд на заправку

Только после этого решения директор начал устранять нарушения

Фото: Мария Зверева

В Татарстане директор газозаправочной станции, который уже трижды был осужден за игнорирование судебных решений, наконец-то начал работы по улучшению безопасности на трассе М-7. Об этом сообщили в пресс-службе Управления судебных приставов республики.

В апреле 2025 года суд обязал его приостановить работу АЗС и устранить нарушения, включая создание безопасного въезда и выезда, переходных полос и освещения. Однако, несмотря на предупреждения, директор продолжал игнорировать требования.

В 2023 году он получил штраф в размере 60 тыс. рублей, а в 2024 году был приговорен к 180 часам обязательных работ. В июле 2025 года мировой суд вынес третий приговор, назначив штраф в 100 тысяч рублей.

Только после этого решения директор начал устранять нарушения. Исполнительное производство по данному делу взято на особый контроль судебными приставами.

Анастасия Фартыгина