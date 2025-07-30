У побережья Курил зафиксировали два землетрясения

Они произошли с разницей в 20 минут

Фото: Арсений Фавстрицкий

У побережья Курил зафиксировали два землетрясения. Они произошли 30 июля с разницей в 20 минут.

— Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Тихом океане 30 июля в 18.23 (10.23 мск). Эпицентр располагался в 131 километре юго-восточнее острова Итуруп, очаг — на глубине 61 километр. Подземный толчок силой 3 балла ощутили в селе Малокурильское на острове Шикотан, — рассказала РИА «Новости» начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По ее словам, через 20 минут произошло землетрясение магнитудой 5,0 с эпицентром в 79 километрах юго-восточнее Северо-Курильска.

Напомним, в Камчатском крае сегодня произошло землетрясение магнитудой 8,7, которое стало самым мощным с 1952 года. Эпицентр находился в 149 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 17 км.

Сейсмологи зафиксировали несколько повторных землетрясений магнитудой от 5,1 до 5,8. В результате одного из них в Елизовском районе Камчатки произошло цунами высотой 3-4 метра, которое затопило порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.

Галия Гарифуллина