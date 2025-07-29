В Приволжье зафиксирован ажиотажный рост продаж помады: +77% при стабильной цене

Основной объем продаж (86%) в Приволжье пришелся на помаду стоимостью до 1 000 рублей

Фото: Реальное время

Жительницы ПФО продемонстрировали возросший интерес к декоративным средствам для губ. По данным аналитиков АТОЛ, в первом полугодии 2025 года количество продаж помады в регионе увеличилось на 77% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом средняя стоимость одного тюбика помады осталась практически неизменной, составив 2 973 рубля.

Основной объем продаж (86%) в Приволжье пришелся на помады стоимостью до 1 000 рублей. Еще 7% покупок составили товары в ценовом диапазоне от 1 000 до 3 000 рублей. На помады стоимостью от 3 000 до 5 000 рублей пришлось 5% всех приобретений, а продукцию дороже 5 000 рублей выбрали лишь 2% покупательниц.

Аналитики онлайн-ретейлера «Золотое яблоко» также изучили потребительские предпочтения в Поволжье и выявили, что безусловным лидером среди декоративных средств для губ стала категория блесков. Среди них особой популярностью пользуются бренды Clarins, Kiko Milano и SHIK Studio.

Реальное время / realnoevremya.ru

В «Золотом яблоке» также проанализировали цветовые предпочтения покупательниц из Приволжья. Чаще всего выбираются средства для губ в розовых и бежевых оттенках — от приглушенно-розового до персикового и теплого нюда. Такие цвета близки к естественному тону губ, универсальны и идеально подходят для повседневного макияжа, поддерживая тренд на «макияж без макияжа».

Яркие или броские цвета приобретаются значительно реже. При этом изредка в качестве выразительного акцента появляются культовые, глубокие оттенки — например, Black Honey, используемые скорее как элемент настроения, чем как базовая палитра.

Рената Валеева