Пассажиры «Азимута» после инцидента в Анталье могут подать на компенсацию

Пожар на борту самолета Sukhoi Superjet 100-95LR произошел вечером 24 ноября 2024 года после посадки

Фото: Максим Платонов

Авиакомпания «Азимут» готова рассмотреть дополнительные требования по выплатам от пассажиров самолета рейса Сочи — Анталья, на борту которого в ноябре 2024 года произошел пожар после жесткой посадки в аэропорту Антальи. Об этом говорится в ответе «Азимута» на запрос РИА «Новости».

Ранее пассажирка Алина сообщила агентству, что до сих пор не получила компенсацию за медицинские расходы, трансфер и проживание. «Азимут» уточнил, что по факту жесткой посадки пассажирам была выплачена компенсация морального вреда, однако, при наличии дополнительных требований, необходимо направить письменную претензию в адрес авиакомпании. В «Азимуте» отметили, что не получили от Алины необходимых документов для выплаты дополнительных компенсаций и в течение декабря 2024 года не смогли связаться с ней по указанному номеру телефона.

Напомним, что пожар на борту самолета Sukhoi Superjet 100-95LR, выполнявшего рейс Сочи — Анталья, произошел вечером 24 ноября 2024 года после посадки. В Росавиации сообщали об отсутствии пострадавших. СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Рената Валеева