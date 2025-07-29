В КХЛ перенесли дату трансферного дедлайна на январь

Совет директоров лиги внес изменения в регламент соревнований

Фото: Динар Фатыхов

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) перенесли дату трансферного дедлайна с декабря на январь. Соответствующее решение принято на заседании Совета директоров лиги.

Крайний срок обменов и дозаявок перенесен с 27 декабря на 25 января. Отныне клубы смогут вносить изменения в составы команд еще на месяц дольше. Срок продлен с учетом увеличения числа матчей в регулярном чемпионате КХЛ и сдвига даты проведения плей-офф Кубка Гагарина.

Также внесены правки в правовой регламент лиги. В частности, отныне для вратарей для получения статуса неограниченно свободного агента необходимо сыграть 200 матчей при условии достижения 28 лет. Кроме этого, в правило о «трех переходах» вводится исключение: если игрок перешел в новый клуб через список отказов.

В спортивном регламенте КХЛ изменился пункт о буллитах в матчах регулярного чемпионата. Теперь команды получат по три попытки вместо пяти.

Регулярный чемпионат КХЛ в сезоне-2025/26 стартует 5 сентября матчем между прошлогодними финалистами Кубка Гагарина. В стартовой игре сразятся ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор».

Зульфат Шафигуллин