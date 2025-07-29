В Татарстане возбуждено уголовное дело о создании подставных компаний
Мужчина предоставил свой паспорт другим лицам, чтобы они подготовили учредительные документы для регистрации двух фиктивных компаний в налоговых органах
Татарская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело против жителя Зеленодольска, который обвиняется в незаконном использовании документов для создания подставных коммерческих организаций. Ему вменяется нарушение статьи 173.2 УК России. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
По версии следствия, в июне 2024 года мужчина предоставил свой паспорт другим лицам, чтобы они подготовили учредительные документы для регистрации двух фиктивных компаний в налоговых органах. После этого он не имел никакого отношения к их деятельности и не управлял ими.
Тем не менее зарегистрированные компании использовались третьими лицами как фиктивные подрядчики для выполнения строительных работ на объектах транспортной инфраструктуры.
Данная противоправная деятельность была выявлена в ходе надзорной работы прокуратуры. Уголовное дело теперь передано мировому судье судебного участка №7 по Зеленодольскому району Татарстана для дальнейшего рассмотрения.
- Расследование в отношении других участников схемы продолжается.
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