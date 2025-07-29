В России за сутки потушено 55 лесных пожаров в 19 регионах

Работы по тушению 87 пожаров в 15 регионах продолжаются

За прошедшие сутки в России потушили 55 лесных пожаров в 19 регионах. На данный момент продолжаются работы по тушению 87 пожаров в 15 регионах.



В борьбе с огнем задействованы 2 162 человека, 278 единиц техники и 39 воздушных судов. 98 воздушных судов проводят авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.



Помощь Красноярскому краю в стабилизации лесопожарной обстановки оказывают 64 работника ФБУ «Авиалесоохрана».

В трех регионах введен режим ЧС. Особый противопожарный режим действует в 58 регионах. Пожароопасный режим ввели в 87 регионах.



Анастасия Фартыгина