«Аэрофлот» перечислил отмененные рейсы на 29 июля

Пассажирам отмененных рейсов рекомендуется следить за обновлениями информации на сайте

Фото: Максим Платонов

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила об отмене ряда рейсов (пункт вылета и прибытия — московский аэропорт Шереметьево). В частности, сегодня отменен рейс SU1198/1199 по маршруту Москва — Казань — Москва, запланированный на 28 июля.

Кроме рейса в Казань, также отменены следующие рейсы за 28 июля:

SU1832/1833 Москва — Минск — Москва;

SU1604/1605 Москва — Самара — Москва;

SU1844/1845 Москва — Минск — Москва;

SU1260/1261 Москва — Уфа — Москва.

Кроме того, авиакомпания предупреждает об отмене следующих рейсов за 29 июля:

SU1424/1425 Москва — Уфа — Москва;

SU1942/1943 Москва — Алма-Ата — Москва;

SU1834/1835 Москва — Минск — Москва;

SU1092/1093 Москва — Челябинск — Москва;

SU1306/1307 Москва — Новосибирск — Москва;

SU1966/1967 Москва — Ереван — Москва;

SU1436/1437 Москва — Екатеринбург — Москва.

Пассажирам отмененных рейсов рекомендуется следить за обновлением информации на сайте «Аэрофлота» и в контакт-центре авиакомпании.

— Пассажиры отмененных рейсов информируются заранее. Также пассажирам предоставляется консультация по действиям в текущей ситуации. С учетом объективно высокой нагрузки на контакт-центр время ожидания на линии может быть увеличено, — сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

Авиакомпания подчеркивает, что онлайн-регистрация на выполняемые рейсы доступна и открывается за 24 часа до вылета, а регистрация на рейсы «Аэрофлота» в аэропортах маршрутной сети работает штатно.

Рената Валеева