Роскачество назвало условия признания теплового удара производственной травмой

В зависимости от обстоятельств, сотрудник, получивший тепловой удар на рабочем месте, может рассчитывать на выплаты

Фото: Динар Фатыхов

В связи с аномальной жарой, охватившей многие регионы России, возрастает риск получения теплового удара. В некоторых случаях, согласно Трудовому кодексу, тепловой удар может быть признан производственной травмой, сообщила RT директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

Эксперт подчеркнула, что для признания теплового удара производственной травмой необходимо, чтобы он повлек за собой серьезные последствия: необходимость перевода сотрудника на другую работу, временную или стойкую утрату трудоспособности или (в самом трагичном случае) смерть.

— Производственной травмой тепловой удар будут считать, если он повлек за собой необходимость перевести сотрудника на другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности или даже смерть, — пояснила Ганькина.

В зависимости от обстоятельств, сотрудник, получивший тепловой удар на рабочем месте, может рассчитывать на выплаты. Так, больничный лист оплачивается в размере 100% от полного среднего заработка.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, предусмотрена оплата дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, а также единовременная материальная помощь и другие виды компенсаций.

— Суммы зависят от степени утраты трудоспособности и затрат на реабилитацию. Размеры страховых выплат устанавливаются нормативно и ежегодно индексируются, — отметила Ганькина.

Эксперт Роскачества подчеркнула, что для предотвращения подобных ситуаций работодателям рекомендуется вводить гибкий график работы, а также — по возможности — переводить сотрудников на удаленную работу, чтобы избежать нахождения в душных офисах в период сильной жары.

Рената Валеева