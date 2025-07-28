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Украинский чиновник обвинил Россию в нашествии саранчи, назвав это «экоцидом»

15:59, 28.07.2025

С 2022 по 2025 год наибольшее количество вредителей наблюдалось в регионах, где ведутся бои

Украинский чиновник обвинил Россию в нашествии саранчи, назвав это «экоцидом»
Фото: Реальное время

Зампредседателя Госпродпотребслужбы Украины Вадим Чайковский обвинил Россию в нашествии саранчи на территорию страны, назвав это «экоцидом». Об этом пишет РИА «Новости».

— Нашествие саранчи — следствие экоцида России против Украины. Да и не только против Украины, но и против всего мира, — цитирует слова Чайковского издание.

По его словам, в период с 2022 по 2025 год наибольшее количество вредителей наблюдалось в регионах, где ведутся боевые действия.

Рената Валеева

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