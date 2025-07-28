Власти Казани о контроле перевозки сыпучих материалов: «Система стала справедливее»

За текущий период зафиксировано 146 нарушений

Фото: Динар Фатыхов

В столице Татарстана количество нарушений, связанных с перевозкой сыпучих и строительных материалов без укрытия пологом, значительно сократилось благодаря системе цифрового контроля и увеличению размера штрафов. Об этом сообщил начальник Управления по организации деятельности административных комиссий Наиль Биктагиров.

За текущий период зафиксировано 146 нарушений, в то время как за последние шесть месяцев прошлого года было зарегистрировано 2 668 таких случаев.

— Контроль не работает без наказания. Мы скорректировали суммы штрафов, особенно для юридических лиц. Система стала справедливее, — отметил мэр города Ильсур Метшин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Изначально минимальный штраф составлял 2 тыс. рублей, для юридических лиц — от предупреждения до 200 тыс. рублей. В настоящее время за движение грузового транспортного средства без должного укрытия кузова предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей для граждан и 50 тыс. рублей для юридических лиц.

Мэр Казани также предложил усилить контроль за движением большегрузов, установив видеофиксацию в основных местах их выезда.

Первый проект цифрового контроля за движением большегрузов, перевозящих сыпучие и строительные материалы без укрытия пологом, был запущен в Казани в 2024 году.

Рената Валеева