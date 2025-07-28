Сенатор США потребовала от Маска заблокировать Starlink мошенникам из Юго‑Восточной Азии

Сенатор Мэгги Хэссан обвинила сети мошенников в Бирме, Таиланде и Камбодже в использовании спутникового интернета Starlink для обмана американцев

Сенатор от Демократической партии США Мэгги Хэссан обратилась к главе SpaceX Илону Маску с требованием прекратить доступ к спутниковому интернету Starlink для преступных групп из Юго‑Восточной Азии. По данным американских властей, мошенники из Бирмы, Таиланда, Камбоджи и Лаоса используют Starlink для координации финансовых преступлений, в результате которых американские граждане потеряли миллиарды долларов.

Хэссан направила официальное письмо Маску, в котором отметила, что Starlink стал технической опорой мошеннической инфраструктуры в регионе. Она подчеркнула, что в ряде случаев преступные группировки действуют с использованием труда жертв торговли людьми, которых принуждают участвовать в масштабных схемах обмана.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ранее Министерство финансов США и ФБР заявляли, что такие схемы активно развиваются на территории Юго‑Восточной Азии и представляют серьезную угрозу для граждан страны. По оценкам следственных органов, потери от транснациональных схем достигают миллиардов долларов ежегодно.

Несмотря на внутреннюю политику SpaceX по отключению сервисов в случае нарушения условий, сенатор заявила, что Starlink по‑прежнему доступен преступникам. Она призвала компанию пересмотреть механизм контроля за пользователями и усилить взаимодействие с правоохранительными структурами.

Хэссан также подчеркнула, что современные технологии не должны использоваться для уклонения от закона и нанесения ущерба жителям США. SpaceX и сам Илон Маск пока публично не прокомментировали запрос сенатора.

Артем Гафаров