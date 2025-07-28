США обнародуют результаты расследования по импорту чипов через две недели

Министр торговли заявил, что проверка может привести к новым тарифам и стимулировать инвесторов из Тайваня делать вложения в производство в США

США ожидают публикации результатoв национального расследования в сфере безопасности по импорту полупроводников в течение двух недель, сообщил министр торговли Говард Латник. Это дело ведется на основе статьи 232 Закона о расширении торговли 1962 года и оценивает риск зависимости от зарубежных чипов, особенно из Тайваня.

Министр добавил, что это расследование стало одним из ключевых факторов, побудивших Европейский союз начать широкие торговые переговоры с США, направленные на урегулирование проблемы импортных пошлин и технологических ограничений. Он отметил, что ряд компаний, включая тайваньские, планируют инвестировать в производство полупроводников в США, чтобы избежать возможных пошлин.

Возможные меры могут включать введение пошлин на импорт чипов. Параллельно президент Дональд Трамп заявил о намерении установить пошлину в 15% на товары из ЕС, что может усилить воздействие расследования на торговые отношения США с технологическими партнерами.

Индустриальные эксперты предупреждают, что результаты расследования могут стать сигналом для компаний и правительств пересмотреть цепочки поставок, стимулируя локальное производство и усиление контроля над внешнеэкономическими рисками.

Артем Гафаров