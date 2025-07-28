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За ночь силы ПВО сбили 7 БПЛА над регионами России

08:29, 28.07.2025

Больше всего БПЛА самолетного типа сбили над Ростовской областью

За ночь силы ПВО сбили 7 БПЛА над регионами России
Фото: Татьяна Демина

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили 7 беспилотников над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Больше всего БПЛА самолетного типа сбили над Ростовской областью, а также над Орловской, Калужской и Брянской областями.

Ранее сообщалось, что 27 июля российские средства ПВО за ночь сбили 99 украинских беспилотников.

Дарья Сайфиева

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