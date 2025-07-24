Циклон покидает Татарстан: жителей республики снова ожидает сухая погода

В начале следующей недели Татарстан окажется на периферии северо-западного антициклона. Осадки маловероятны, и температура воздуха начнет повышаться.

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В Татарстане продолжается теплая и неустойчивая погода из-за циклона, который сместился с центральных районов России. В регионе ожидаются дожди и грозы, местами с сильными ливнями и градом, сообщает Гидрометцентр республики.

В ночь на 25 июля дожди сохранятся в некоторых районах, а днем на востоке республики также возможны кратковременные осадки. Ночью и утром в отдельных местах прогнозируется туман. Ветер будет северным и северо-восточным, с порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью составит от +13 до +18 градусов, а днем поднимется от +23 до +28.

На выходных, 26 и 27 июля, Татарстан останется под влиянием восточного циклона, но существенных осадков не ожидается. Ночью температура опустится от +8 до +13 градусов, а днем не превысит от +19 до +24. В воскресенье ночью будет еще прохладнее — от +7 до +12, а днем воздух прогреется от +21 до +26 градусов.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра, в начале следующей недели Татарстан окажется на периферии северо-западного антициклона. Осадки маловероятны, и температура воздуха начнет повышаться: в понедельник ожидается от +22 до +27, а во вторник — от +25 до +30 градусов.

Анастасия Фартыгина