Кладовщик, медсестра, повар: названы самые востребованные профессии в Татарстане

К 1 июля 2025 года в Татарстане число безработных составило 3 019 человек

Фото: Максим Платонов

С февраля по апрель 2025 года в Татарстане численность рабочей силы составила 2,076 млн человек. Уровень занятости населения составляет 62,3%, а уровень участия в рабочей силе — 63,4%. Об этом сообщает Министерство труда РТ.

С начала 2025 года в органы службы занятости Татарстана для поиска работы обратилось 8,7 тысячи человек, трудоустроились 4,5 тысячи человек. По состоянию на 1 июля число безработных составило 3 019 человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,15% от численности рабочей силы республики.

Самыми востребованными профессиями на данный момент являются водитель автомобиля (62,8 тыс. рублей), подсобный рабочий (27,8 тыс. рублей), кладовщик (72,8 тыс. рублей), сборщик (34,0 тыс. рублей.), комплектовщик (38,7 тыс. рублей), уборщик территорий (30,2 тыс. рублей), сборщик-клейщик конструкций (32,5 тыс. рублей), кухонный рабочий (32,3 тыс. рублей), бетонщик (73,0 тыс. рублей), электрогазосварщик (67,6 тыс. рублей), официант (31,9 тыс. рублей), слесарь механосборочных работ (60,9 тыс. рублей), арматурщик (74,0 тыс. рублей), каменщик (66,3 тыс. рублей), повар (39,0 тыс. рублей), маляр (73,9 тыс. рублей), швея (64,2 тыс. рублей), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (64,7 тыс. рублей), охранник (33,0 тыс. рублей), медицинская сестра (43,8 тыс. рублей), электрик участка (72,8 тыс. рублей), младший воспитатель (26,3 тыс. рублей), воспитатель (34,4 тыс. рублей), бухгалтер (44,2 тыс. рублей).

Напомним, что в Госдуме предложили поднять МРОТ до 50 тысяч рублей с 2026 года.

Маргарита Бондаренко