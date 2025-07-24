Россиянина приговорили в Греции к 118 годам за организацию незаконной миграции

37-летний Котельников жил в Челябинске с женой и маленьким ребенком. Он выехал на заработки и был задержан 11 июня 2024 года у острова Родос

Фото: Максим Платонов

Суд в Греции приговорил Владимира Котельникова, гражданина России, к 118 годам тюремного заключения и штрафу в €500 тыс. за организацию незаконной миграции. Об этом сообщил вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников, пишет ТАСС.

Котельникова обвиняют в том, что он стал жертвой мошенников, которые обманом втянули его в схему перевозки нелегальных мигрантов из Турции в Грецию.

— Его привлекли к незаконной морской перевозке, а по прибытии в Грецию арестовали, — пояснил Мельников.

37-летний Котельников жил в Челябинске с женой и маленьким ребенком. Он выехал на заработки и был задержан 11 июня 2024 года у острова Родос. По словам правозащитника, Котельников думал, что работает по контракту на перевозке туристов, но его обманули, погрузив на яхту нелегальных мигрантов и отобрав документы.

Правозащитник уже направил обращения в МИД России с просьбой помочь Котельникову.

Анастасия Фартыгина