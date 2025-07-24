Умер легендарный рестлер и актер Халк Хоган

Хоган начал свою карьеру в рестлинге в 1977 году и более 30 лет оставался одной из самых ярких звезд этого спорта

Американский актер и рестлер Халк Хоган скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщает TMZ.

Хоган начал свою карьеру в рестлинге в 1977 году и более 30 лет оставался одной из самых ярких звезд этого спорта. В 1983 году он подписал контракт с World Wrestling Federation (сейчас WWE), что стало важным этапом в его карьере.

Также Хоган известен как актер. Его дебют на большом экране состоялся в 1982 году в фильме «Рокки 3». Он запомнился зрителям по таким фильмам, как «Гром в раю», «Силач Санта-Клаус» и «Крутой Уокер».

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Анастасия Фартыгина