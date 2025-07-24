Минздрав России предлагает внести изменения в порядок выдачи больничных

Нововведение не коснется больничных по уходу за ребенком или другими членами семьи

Фото: Динар Фатыхов

Министерство здравоохранения России предлагает ввести экспертизу временной нетрудоспособности медицинской комиссией, если сотрудник за полгода обращался за больничным четыре раза и более, сообщает «РИА Новости».

Как заявили в ведомстве, нововведение не коснется ситуаций, когда больничный оформляли, чтобы ухаживать за ребенком или другими членами семьи. Также это не затронет прохождение медицинской реабилитации, получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и болезнях, при которых нужна заместительная почечная терапия.

Предполагается, что такие изменения коснутся 1% от общего числа сформированных листков нетрудоспособности в России. При этом нововведение поможет улучшить оказание медицинской помощи лицам трудоспособного возраста.

Напомним, что заболеваемость ВИЧ в Татарстане снизилась впервые с 2022 года.

Маргарита Бондаренко