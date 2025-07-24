Минздрав России предлагает внести изменения в порядок выдачи больничных
Нововведение не коснется больничных по уходу за ребенком или другими членами семьи
Министерство здравоохранения России предлагает ввести экспертизу временной нетрудоспособности медицинской комиссией, если сотрудник за полгода обращался за больничным четыре раза и более, сообщает «РИА Новости».
Как заявили в ведомстве, нововведение не коснется ситуаций, когда больничный оформляли, чтобы ухаживать за ребенком или другими членами семьи. Также это не затронет прохождение медицинской реабилитации, получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и болезнях, при которых нужна заместительная почечная терапия.
Предполагается, что такие изменения коснутся 1% от общего числа сформированных листков нетрудоспособности в России. При этом нововведение поможет улучшить оказание медицинской помощи лицам трудоспособного возраста.
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