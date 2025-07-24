Компании «Лизинг-Трейд» исполнилось 20 лет

Ее история началась в 2005 году в Нижнекамске, когда команда энтузиастов запустила проект в формате небольшого лизингового стартапа

На днях исполнилось 20 лет со дня основания татарстанской компании «Лизинг-Трейд». Ее история началась в 2005 году в Нижнекамске, когда команда энтузиастов запустила проект в формате небольшого лизингового стартапа. Первые шаги на рынке компания делала, работая с малым бизнесом и небольшими заказами.

С тех пор многое изменилось. Сегодня это федеральная лизинговая компания, работающая по всей России, с филиалами в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах. Она финансирует приобретение разных видов имущества, от транспорта до коммерческой недвижимости, и поддерживает корпоративных клиентов любого масштаба: от индивидуальных предпринимателей до крупных предприятий.

Особое внимание уделяется прозрачности, гибкости и современным подходам, избавляя клиентов от лишней бюрократии: все больше этапов сделки переводится в онлайн.

В 2023 году компания вышла на публичный рынок ценных бумаг. Сегодня ей доверяют не только клиенты и партнеры, но и профессиональные инвесторы.

Предприятие выражает благодарность сотрудникам, которые работают в «Лизинг-Трейде» многие годы. Один из таких людей — Олег Дорофеев, пришедший в компанию в 2008 году начинающим специалистом. Сегодня он — директор по правовым вопросам, возглавляющий юридическое подразделение компании.

— Символично, что мы встречаем 20-летие компании в том же бизнес-центре, в который я однажды пришел устраиваться в «Лизинг-Трейд». За это время многое изменилось — и, главное, в лучшую сторону. Мы начинали в небольших городах Татарстана, а сегодня работаем в масштабах всей страны. Желаю компании дальнейшего роста, стабильности и новых достижений! — говорит Олег Дорофеев.

С особыми словами благодарности и поздравлений в день юбилея к команде обратился генеральный директор «Лизинг-Трейд» Алексей Долгих:

— 20 лет — это не просто дата, а отражение всего пути, который мы прошли вместе. За это время мы создали профессиональную, устойчивую, уважаемую компанию, которой можно по праву гордиться. Но самая большая ценность «Лизинг-Трейд» — это, безусловно, люди. Ваша вовлеченность, энергия, идеи и ежедневная работа — вот то, на чем держится наш успех. Спасибо каждому, кто был и остается частью этой истории. Поздравляю с юбилеем! Пусть впереди будет еще больше ярких достижений, интересных задач, уверенности и командного духа. Мы идем дальше — вместе!

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