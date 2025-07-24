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Спасатели ищут пропавший с радаров самолет Ан-24 в Амурской области

09:03, 24.07.2025

Перед вылетом воздушного судна наблюдались плохие погодные условия

Спасатели ищут пропавший с радаров самолет Ан-24 в Амурской области
Фото: Максим Платонов

Спасатели отправятся на поиски пропавшего самолета Ан-24 в Тындинский район Амурской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сейчас специалисты находятся в полной готовности, рассказали в амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

Перед вылетом самолета рейс был задержан, в Приамурье наблюдались плохие погодные условия. Воздушное судно пропало с радаров и не выходит на связь.

Дарья Сайфиева

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