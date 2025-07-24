Земельные участки в Кировском районе Казани изымут для реконструкции Горьковского шоссе
Отдать их придется владельцам земли от улиц Чкалова и Степана Халтурина до трассы М-7 «Волга».
В Казани изымут земельные участки и объекты недвижимости для реконструкции Горьковского шоссе. Соответствующее постановление опубликовано на портале муниципальных правовых актов.
Речь идет об участках и объектах от улиц Чкалова и Степана Халтурина до автодороги М-7 «Волга» в Кировском районе.
До 28 июля владельцев участков уведомят об изъятии, оценят рыночную стоимость объектов и права собственности или аренды. После этого будет заключен договор об изъятии путем выкупа.
Напомним, что на ремонт Горьковского шоссе в 2025 году направят 132,9 млн рублей.
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