На КАЗ им. Горбунова построят корпус радиотехнических измерений за 1,6 млрд рублей

Строительство планируется завершить в один этап в декабре 2026 года

Фото: Максим Платонов

На строительство на Казанском авиационном заводе им. Горбунова нового корпуса радиотехнических измерений направят почти 1,6 млрд рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.



Новое сооружение будет одноэтажным. Планируется провести инженерные коммуникации на территории завода, установить свайный фундамент и провести благоустройство территории с созданием новых тротуаров и площадкой для слива топлива.

Подрядчик также обязан организовать поставку всего необходимого технологического оборудования. Строительство собираются завершить в один этап.



Заказчиком выступает АО «Туполев». Срок исполнения контракта — 13 декабря 2026 года.

Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова (филиал АО «Туполев») выпускает гражданские самолеты Ту-214 и готовится к серийному производству Ту-160М. Ранее сообщалось, что казанский импортозамещенный лайнер Ту-214 провел двухчасовой тестовый полет над Сыктывкаром.



Дарья Сайфиева