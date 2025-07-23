Вузы Казани и Томска создадут первый в России модуль по ИИ для химиков

После успешного создания и апробации нового модуля, его опыт могут перенять и другие университеты страны.

Фото: Реальное время

КНИТУ-КХТИ и Томский государственный университет (ТГУ) запускают разработку первого в России образовательного модуля по искусственному интеллекту (ИИ) для специалистов химической отрасли. Этот проект реализуется в рамках Университетского консорциума исследователей больших данных, в который входят оба учебных заведения.

Директор по цифровым технологиям КНИТУ Юрий Беркман заявил, что университеты стремятся адаптировать свои программы к требованиям промышленных партнеров.

— Компании хотят иметь сильных специалистов, умеющих применять ИИ в науке и на производстве, — добавил он. По его словам, задача заключается в создании единого модуля-стандарта для направлений «Химическая технология» и «Технологические машины и оборудование».

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В России пока нет общепринятых стандартов использования ИИ в обучении студентов химических специальностей, и каждый вуз разрабатывает свои решения. Гендиректор консорциума Вячеслав Гойко подчеркнул важность данного проекта: «Вузы консорциума Big Data одними из первых внедряют модули по искусственному интеллекту в образовательные программы».

Он также сообщил, что с нового учебного года ИИ-модуль появится на шести факультетах ТГУ, а разработка модуля для химиков поможет подготовить специалистов, востребованных на рынке труда.

После успешного создания и апробации нового модуля, его опыт могут перенять и другие университеты страны.

Анастасия Фартыгина