В Набережных Челнах за полгода пресекли 17 тыс. нарушений ПДД

Также за шесть месяцев 2025 года в Набережных Челнах произошло 200 ДТП с пострадавшими

Фото: Максим Платонов

Сотрудники ГАИ в Набережных Челнах за полгода пресекли более 17 тыс. нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба города.

Больше всего нарушений связано с управлением автомобилями при наличии неисправности, а также с ездой без пристегнутого ремня безопасности. Кроме того, автомобилисты Набережных Челнов часто проезжали на запрещающий сигнал светофора.

Также сотрудники ГАИ выявили много случаев управления автомобилем в состоянии опьянения и езды без водительского удостоверения.

Также за шесть месяцев 2025 года в Набережных Челнах произошло 200 ДТП с пострадавшими.

В авариях погибло пять человек и 251 был ранен. Количество происшествий не изменилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что в первые шесть месяцев 2025 года в Казани зарегистрировано 63 ДТП с участием несовершеннолетних.



Дарья Сайфиева