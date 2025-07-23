В Набережных Челнах за полгода пресекли 17 тыс. нарушений ПДД
Также за шесть месяцев 2025 года в Набережных Челнах произошло 200 ДТП с пострадавшими
Сотрудники ГАИ в Набережных Челнах за полгода пресекли более 17 тыс. нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба города.
Больше всего нарушений связано с управлением автомобилями при наличии неисправности, а также с ездой без пристегнутого ремня безопасности. Кроме того, автомобилисты Набережных Челнов часто проезжали на запрещающий сигнал светофора.
Также сотрудники ГАИ выявили много случаев управления автомобилем в состоянии опьянения и езды без водительского удостоверения.
Также за шесть месяцев 2025 года в Набережных Челнах произошло 200 ДТП с пострадавшими.
В авариях погибло пять человек и 251 был ранен. Количество происшествий не изменилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее сообщалось, что в первые шесть месяцев 2025 года в Казани зарегистрировано 63 ДТП с участием несовершеннолетних.
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