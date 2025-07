Суданская писательница Лейла Абулела получила премию PEN Pinter 2025 за книги о миграции и вере

Жюри отметило ее работы за внимание к теме миграции, религии и опыту мусульманских женщин

Писательница Лейла Абулела получила литературную премию PEN Pinter 2025 года. Жюри отметило ее работы за внимание к теме миграции, религии и опыту мусульманских женщин. Абулела стала первой лауреаткой премии с таким бэкграундом — она родилась в Хартуме, Судан, и с 1990 года живет в Абердине, Шотландия. Абулела пишет на английском языке и рассматривает в своих книгах вопросы религиозной идентичности, жизни в эмиграции и границ светской терпимости.

Премия PEN Pinter ежегодно присуждается автору, который, по словам драматурга Гарольда Пинтера, смотрит на реальность «неотступно и бескомпромиссно» и стремится определить «настоящую правду нашей жизни и общества». Абулела стала лауреатом 2025 года по итогам голосования трех членов жюри — главы English PEN Рут Бортвик, поэтессы и писательницы Моны Арши и романистки Надифы Мохамед.

В заявлении организаторов подчеркивается, что Абулела делает главными героинями своих произведений мусульманок, исследует их повседневность, решения, радости и трудности. Эксперты называют ее тексты актуальными, потому что они обращаются к ключевым темам современности — перемещению, вере и утрате дома. По словам членов жюри, ее проза позволяет по-новому взглянуть на то, кто живет рядом и какие истории часто остаются незамеченными.

Абулела написала шесть романов и два сборника рассказов. Среди них — The Translator, Elsewhere, Home и River Spirit. Актеры Халид Абдалла и Амира Газалла прочли отрывки из ее произведений на церемонии в Лондоне. Официальное вручение состоится 10 октября в Британской библиотеке. Там же Абулела назовет имя второго лауреата — обладателя награды Writer of Courage. Этот приз вручается человеку, который защищает свободу выражения мнений, часто подвергаясь при этом риску. Эта часть премии делится между основным лауреатом и человеком, которого он выбирает сам. В разные годы награду получали правозащитник Алаа Абд эль-Фаттах и уйгурская антрополог Рахиле Давут.

Премия PEN Pinter вручается с 2009 года авторам, проживающим в Великобритании, Ирландии, странах Содружества и бывшего Содружества. Среди предыдущих лауреатов — Арундати Рой, Майкл Розен, Чимаманда Нгози Адичи, Салман Рушди, Маргарет Этвуд, Малори Блэкман и Ханиф Курейши.

Екатерина Петрова