Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +28 градусов
Гроза, локально град
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Ожидаются дожди, днем местами грозы, локально град.
Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5—10 м/с, местами с порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с. Утром температура составит около +19 градусов. Днем ожидается от +23 до +28 градусов.
В Казани прогнозируется дождь, местами сильный, возможен град. Температура воздуха днем прогреется до +26 градусов.
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