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Движение троллейбусов №1 и №2 в Казани восстановлено после аварии

15:35, 22.07.2025

Причиной инцидента стал водитель троллейбуса, который повредил опору, когда его подрезал проезжавший автомобиль

Движение троллейбусов №1 и №2 в Казани восстановлено после аварии
Фото: Динар Фатыхов

В Казани восстановлено движение троллейбусов №1 и №2, которое было приостановлено из-за упавшей опоры на улице Чистопольской. Информация об этом поступила от пресс-службы МУП «Метроэлектротранс».

Причиной инцидента стал водитель троллейбуса, который повредил опору, когда его подрезал проезжавший автомобиль. На месте аварии работали ремонтные службы, которые быстро устранили проблему.

Теперь движение троллейбусов восстановлено и пассажиры могут снова пользоваться маршрутами без задержек.

Анастасия Фартыгина

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