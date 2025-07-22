Движение троллейбусов №1 и №2 в Казани восстановлено после аварии
Причиной инцидента стал водитель троллейбуса, который повредил опору, когда его подрезал проезжавший автомобиль
В Казани восстановлено движение троллейбусов №1 и №2, которое было приостановлено из-за упавшей опоры на улице Чистопольской. Информация об этом поступила от пресс-службы МУП «Метроэлектротранс».
Причиной инцидента стал водитель троллейбуса, который повредил опору, когда его подрезал проезжавший автомобиль. На месте аварии работали ремонтные службы, которые быстро устранили проблему.
Теперь движение троллейбусов восстановлено и пассажиры могут снова пользоваться маршрутами без задержек.
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