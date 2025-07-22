ДУМ РТ предупредило о мошенниках, притворяющихся муфтием Татарстана

От его имени или от имени других религиозных деятелей татарстанцев просят перевести деньги на указанный счет

Фото: Мария Зверева

Духовное управление мусульман Татарстана предупредило о случаях мошенничества со звонками от имени муфтия республики Камиля хазрата Самигуллина и других религиозных деятелей. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ

Мошенники от чужого имени просят людей указать свои личные данные, раскрыть служебную информацию или перечислить деньги на указанный счет.

По всем религиозным вопросам за консультацией татарстанцев просят обращаться в call-центр ДУМ РТ по бесплатному телефону: 8 800 222 76 67. Также Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин проводит личный прием граждан. Телефон для записи: +7 (843) 237-94-53.

Ранее исполняющий обязанности мэра Бугульмы Дамир Фаттахов предупредил о том, что мошенники создали фейковый аккаунт и, представляясь им, рассылают сообщения или звонят с различными просьбами и вопросами.

Дарья Сайфиева