В Госдуме предложили запретить кормление бездомных животных возле домов и учреждений

Фото: Ринат Назметдинов

Депутаты Госдумы России планируют внести законопроект, который запретит кормление бездомных животных рядом с многоквартирными домами и рядом с учреждениями культуры, образования, здравоохранения и спорта. Об этом сообщил ТАСС депутат Александр Спиридонов на заседании рабочей группы.

По словам Спиридонова, законопроект включает пять инициатив. Основная из них касается запрета кормления бездомных животных на территориях медицинских учреждений, культурных организаций, образовательных учреждений и спортивных объектов. Депутаты также предложили дать регионам возможность расширять этот список по своему усмотрению.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина отметила, что важно добавить многоквартирные дома в перечень мест, где запрещено кормление бездомных животных.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Многоквартирные жилые дома — это принципиально, мне кажется, потому что с этого все и начиналось, — подчеркнула она.

Кроме того, депутаты планируют ввести законопроект, который запретит противодействие представителям организаций, занимающимся отловом бездомных животных. Также будет предусмотрена ответственность за несообщение о бездомных животных на территориях предприятий.

Спиридонов заверил, что все пять законопроектов готовы к внесению в Госдуму и могут быть подписаны уже завтра.

Анастасия Фартыгина