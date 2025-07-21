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В Казани 26 июля перекроют центр города на время триатлона

16:26, 21.07.2025
В Казани 26 июля перекроют центр города на время триатлона
Фото: Максим Платонов

26 июля в Казани пройдет триатлон, в котором примут участие около 800 спортсменов. Участники будут плавать, ездить на велосипеде и бегать на дистанции 25,7, 51,5 и 113 км, сообщила мэрия города.

Из-за проведения соревнований движение транспорта в центре города будет ограничено. Чтобы избежать неудобств, водителям рекомендуется заранее ознакомиться с маршрутом и планировать поездки.

Анастасия Фартыгина

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