В Казани 26 июля перекроют центр города на время триатлона

Фото: Максим Платонов

26 июля в Казани пройдет триатлон, в котором примут участие около 800 спортсменов. Участники будут плавать, ездить на велосипеде и бегать на дистанции 25,7, 51,5 и 113 км, сообщила мэрия города.

Из-за проведения соревнований движение транспорта в центре города будет ограничено. Чтобы избежать неудобств, водителям рекомендуется заранее ознакомиться с маршрутом и планировать поездки.

Анастасия Фартыгина