Восемь надземных переходов на М-7 «Волга» соответствуют всем требованиям

Приволжское управление Ростехнадзора выдало заключения после проверки

Фото: взято с сайта Ростехнадзора

Приволжское управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии восьми надземных пешеходных переходов автомобильной дороги М-7 «Волга» всем проектным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба Ростехнадзора.

В результате третьего, последнего этапа строительства пролетные строения и лестничные сходы застеклили монолитным поликарбонатом, установили перила, наружное и внутреннее освещение, а также установили видеокамеры и противопожарную сигнализацию.

Надземные пешеходные переходы позволяют перемещаться по дорогам на территории Татарстана без снижения скорости или остановок.

Напомним, что в Татарстане ранее в рамках реконструкции участков км 1061 — км 1155 и км 1161 — км 1166 на трассе М-7 построили семь путепроводов протяженностью от 46 до 81 метра. Участки являются частью маршрута Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень.



Дарья Сайфиева