Минэкологии Татарстана через суд добилось ликвидации свалки мусора в центре Казани

Там незаконно размещались отходы производства и потребления

Фото: предоставлено Минэкологии РТ

В Вахитовском районе Казани, на улице Подлужной, устранили несанкционированную свалку, куда незаконно складировали отходы производства и потребления. Об этом сообщает Минэкологии Татарстана.

Ранее в ведомство неоднократно поступали обращения по поводу этой свалки. Инспекторы после осмотра места направили исковое заявление в суд в отношении исполкома Казани.

Администрация Вахитовского и Приволжского районов полностью очистила территорию от мусора.

Ранее прокуратура Пестречинского района Татарстана провела проверку соблюдения экологического и земельного законодательства, в результате которой была выявлена незаконная свалка твердых бытовых отходов на землях сельскохозяйственного назначения.



Дарья Сайфиева