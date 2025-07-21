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Минэкологии Татарстана через суд добилось ликвидации свалки мусора в центре Казани

13:19, 21.07.2025

Там незаконно размещались отходы производства и потребления

Минэкологии Татарстана через суд добилось ликвидации свалки мусора в центре Казани
Фото: предоставлено Минэкологии РТ

В Вахитовском районе Казани, на улице Подлужной, устранили несанкционированную свалку, куда незаконно складировали отходы производства и потребления. Об этом сообщает Минэкологии Татарстана.

Ранее в ведомство неоднократно поступали обращения по поводу этой свалки. Инспекторы после осмотра места направили исковое заявление в суд в отношении исполкома Казани.

Администрация Вахитовского и Приволжского районов полностью очистила территорию от мусора.

Ранее прокуратура Пестречинского района Татарстана провела проверку соблюдения экологического и земельного законодательства, в результате которой была выявлена незаконная свалка твердых бытовых отходов на землях сельскохозяйственного назначения.

Дарья Сайфиева

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