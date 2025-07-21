Капитан «Краснодара» Сперцян: «Казань — красивый город, мне тут нравится»

Фото: Динар Фатыхов

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян назвал Казань красивым городом после победы над «Пари НН» (3:0). Краснодарская команда провела в столице Татарстана второй матч подряд в новом футбольном сезоне.

— Казань — красивый город. Мне тут очень нравится, — ответил Сперцян на вопрос корреспондента «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Краснодар» стартовал в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) с крупной победы над «Пари НН» со счетом 3:0. Один из голов в составе победителей забил Сперцян. Встреча прошла в Казани из-за ремонта на стадионе «Пари НН» в Нижнем Новгороде.

Ранее «Краснодар» проиграл в столице Татарстана в матче с ЦСКА (0:1) за Суперкубок России. «Быки» являются действующими чемпионами РПЛ.

Зульфат Шафигуллин