Шпилевский назвал плюсы от переноса домашней игры «Пари НН» в Казань

Главный тренер нижегородской команды остался доволен поездкой в столицу Татарстана

Фото: Артем Дергунов

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о проведении домашней игры команды в Казани. Нижегородский клуб арендовал казанскую «Ак Барс Арену» на матч с «Краснодаром» в 1-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Шпилевский увидел плюсы от поездки команды в столицу Татарстана.

— Конечно же, хочется поскорее вернуться в Нижний Новгород, на свой стадион. Но у многих команд, не только у нашей, сейчас не самая простая логистика. Я вижу в этом и плюсы. К примеру, вчера мы ехали шесть часов на поезде, ребята общаются между собой, с тренерским штабом. Происходит тимбилдинг. Я не из тех, кто жалуется, — цитирует Шпилевского корреспондент «Реального времени».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Пари НН» проиграл «Краснодару» со счетом 0:3 в стартовом матче сезона в РПЛ. В составе победителей по разу отличились Диего Коста и Эдуард Сперцян, еще один гол в свои ворота забил защитник нижегородцев Виктор Александров.



«Пари НН» заявил «Ак Барс Арену» резервным на сезон из-за ремонта на собственном стадионе в Нижнем Новгороде. Генеральный директор нижегородского клуба не исключил, что команда может провести еще какой-то матч в Казани до сентября. Подробнее — читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин