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Минниханов посетил международный молодежный образовательный форум «Сәләт»

14:12, 20.07.2025

В будущем году молодежное движение отметит юбилей — 30 лет

Минниханов посетил международный молодежный образовательный форум «Сәләт»
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил 14-й Международный молодежный образовательный форум «Сәләт». Об этом сообщает пресс-служба раиса.

Глава республики отметил, что в будущем году это молодежное движение отметит юбилей — 30 лет.

В летний сезон в этом году движение планирует провести 25 профильных смен в муниципальных районах Татарстана, Чувашии и в Крыму с общим охватом 2 960 детей и 600 вожатых.

Рустам Минниханов ранее ознакомился с ходом уборочных работ в Алексеевском районе.

Дарья Сайфиева

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