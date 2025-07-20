Минниханов посетил международный молодежный образовательный форум «Сәләт»
В будущем году молодежное движение отметит юбилей — 30 лет
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил 14-й Международный молодежный образовательный форум «Сәләт». Об этом сообщает пресс-служба раиса.
Глава республики отметил, что в будущем году это молодежное движение отметит юбилей — 30 лет.
В летний сезон в этом году движение планирует провести 25 профильных смен в муниципальных районах Татарстана, Чувашии и в Крыму с общим охватом 2 960 детей и 600 вожатых.
Рустам Минниханов ранее ознакомился с ходом уборочных работ в Алексеевском районе.
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