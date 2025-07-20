Минниханов оценил ход уборочных работ в Алексеевском районе

Вместе с министром сельского хозяйства РТ и главой района они облетели территорию на вертолете

Фото: предоставлено пресс-службой раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с ходом уборочных работ в Алексеевском районе вместе с министром сельского хозяйства РТ Маратом Зяббаровым и главой района Сергеем Демидовым. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Они облетели территорию района на вертолете.

Комбайнеры рассказали Раису Татарстана о том, что сегодня собирают до 40 центнеров с гектара. Он ознакомился с ассортиментом продукции, которую производят в Алексеевском районе.

У Рустама Минниханова также состоялась встреча с руководителями хозяйств, инвесторами и главами поселений Алексеевского муниципального района. Он поговорил со студентами Алексеевского аграрного колледжа.

Ранее раис Татарстана проводил оценку уборочных работ на полях в республики. Сегодня он также с рабочей поездкой посетил Аксубаевский район.

Дарья Сайфиева