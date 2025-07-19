Blackstone выходит из совместной заявки на покупку TikTok в США

Инвестиционный фонд вышел из консорциума после разногласий по условиям сделки, оставив американские компании в числе потенциальных покупателей

Blackstone, один из ведущих частных инвестиционных фондов США, принял решение выйти из консорциума, который выдвигался на покупку американского подразделения TikTok. Одной из ключевых причин стала несогласованность по условиям сделки с другими партнерами консорциума.

Оставшиеся участники консорциума теперь продолжают переговоры без вовлечения Blackstone. К ним могут присоединиться другие крупные инвесторы, заинтересованные в приобретении TikTok, но пока неизвестно, кто может заменить место фонда в структуре сделки.

Выход Blackstone создает новые риски для завершения переговоров, однако потенциальные участники сделки продолжают обсуждение формата и условий соглашения. Эксперты говорят, что успех покупки зависит от способности консорциума привлечь нового партнера, готового финансировать проект на конкурентных условиях.

Артем Гафаров