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Blackstone выходит из совместной заявки на покупку TikTok в США

17:22, 19.07.2025

Инвестиционный фонд вышел из консорциума после разногласий по условиям сделки, оставив американские компании в числе потенциальных покупателей

Blackstone выходит из совместной заявки на покупку TikTok в США
Фото: Solen Feyissa на Unsplash

Blackstone, один из ведущих частных инвестиционных фондов США, принял решение выйти из консорциума, который выдвигался на покупку американского подразделения TikTok. Одной из ключевых причин стала несогласованность по условиям сделки с другими партнерами консорциума.

Оставшиеся участники консорциума теперь продолжают переговоры без вовлечения Blackstone. К ним могут присоединиться другие крупные инвесторы, заинтересованные в приобретении TikTok, но пока неизвестно, кто может заменить место фонда в структуре сделки.

Выход Blackstone создает новые риски для завершения переговоров, однако потенциальные участники сделки продолжают обсуждение формата и условий соглашения. Эксперты говорят, что успех покупки зависит от способности консорциума привлечь нового партнера, готового финансировать проект на конкурентных условиях.

Артем Гафаров

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