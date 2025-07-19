«За наркомана мочу сдал инспектор»: трех гаишников Казани задержали за «амнистию» для москвича на Porsche

В числе подозреваемых во взятке — начальник отделения ДПС ГАИ Казани майор Григорьев

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня истекают двое суток с момента задержания начальника отделения дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД УВД Казани Александра Григорьева. В четверг вечером рабочее место в здании Управления ГИБДД Татарстана он покинул в сопровождении сотрудников ФСБ. По подозрению в получении взятки в 100 тысяч рублей также задержаны два инспектора ДПС, сообщают источники «Реального времени».

Тройку задержанных сначала доставили на допрос в Следком, а оттуда — в изолятор временного содержания. Меру пресечения всем троим могут избрать сегодня.

А началась эта история в ночь с пятницы на субботу в середине апреля 2023 года. На улице Сахарова патрульный экипаж остановил Porsche Panamera с московскими номерами и с ходу заподозрил — водитель находится под действием запрещенных веществ. Тот признался — да, отдыхал в компании и употребил синтетический наркотик.

Реальное время / realnoevremya.ru

По закону гаишники должны были отправить водителя на медицинское освидетельствование, его иномарку — на штрафстоянку, а дальше инициировать процедуру лишения прав через суд. На деле получилось так, что бизнесмен с тягой к наркотикам смог и дальше разъезжать по Казани, а затем вернуться в Москву на своем авто.

«За наркомана мочу в диспансере сдал инспектор, когда водитель подключил своих знакомых и те перечислили 100 тысяч рублей», — излагает версию силовиков близкий к правоохранителям источник.

Как полагают сотрудники СК и оперативники ФСБ, патрульные намекнули москвичу на возможность «оплатить «штраф», но сказали — сами с ним договариваться не будут, пускай подключает знакомых. Чтобы поднять в ночи свои связи в Казани, иногороднему понадобилось чуть меньше часа.

Экипаж устал ждать и уже приступил к оформлению протокола о направлении водителя на медицинское освидетельствование. Когда сверху пришла команда «отбой», номерной бланк протокола был уже заполнен и уничтожению не подлежал. Вот и пришлось инспекторам устраивать спектакль — якобы задержанного водителя привезли в диспансер, отправили в кабинку со стаканчиком для сдачи теста на наркотики, а на выходе образец подменили стаканчиком от трезвого, но не слишком принципиального инспектора.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Так что результат теста был отрицательным, и москвича отпустили. Говорят, что добро на подмену образца дал замкомандира первой роты полка ДПС Александр Григорьев, ныне начальник отделения ДПС отдела ГИБДД УВД Казани. Причем, по версии силовиков, все 100 тысяч рублей ему передал его коллега, который в настоящее время привлекается к уголовной ответственности по другому делу. В рамках сотрудничества со следствием этот силовик решил поделиться и другими грехами, после чего и появилось дело об «амнистии» для нарководителя, отмечает источник «Реального времени».

Адвокат начальника отделения от комментариев вчера воздержался.

Кроме майора Григорьева, задержаны инспекторы Владислав Школьников и Ильшат Султанов. По данным «Реального времени», начальник отделения ДПС ГАИ Казани на допросе факт освобождения наркомана от ответственности признал, но якобы заявил следователям — деньги до него так и не дошли. Что на языке профессиональных юристов означает — взятки не было, только превышение полномочий.

Однако у силовиков имеется информация, что майор лукавит и другие участники постановки с медицинским освидетельствованием московского бизнесмена получили свою часть незаконного вознаграждения уже от него. При этом задержанные инспекторы от дачи показаний пока отказываются.

P. S. Сегодня Советский райсуд Казани по ходатайству следователей 2-го отдела Следкома по РТ отправил инспекторов Султанова и Школьникова в СИЗО, а Григорьева — под домашний арест.



