В Ростовской области из-за падения БПЛА задерживаются десятки поездов

По состоянию на 05.58 задерживалось более 50 поездов дальнего следования

Фото: Артем Дергунов

В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА задерживаются десятки поездов. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

По состоянию на 05.58 задерживалось более 50 поездов дальнего следования, был отменен ряд пригородных электричек. Для перевозки граждан, ожидавших посадку на станции Придача (Воронеж) в направлении Москвы, назначили дополнительный состав — он отправится в 11.21.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

— 10 поездов отправлены через перегон Лихая — Замчалово. На время восстановления контактной сети поезда пропускаются на тепловозной тяге, — сообщили в пресс-службе в 08.53.

Позже в РЖД добавили, что на участке открыли движение на электротяге. В 09.19 на станции Лихая было подано напряжение в контактную сеть.

Ситуацию взял под личный контроль глава РЖД Олег Белозеров. Для координации работ создан оперативный штаб.



Галия Гарифуллина