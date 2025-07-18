MAX внедрил систему VK SIEM для проактивной кибербезопасности

Решение обрабатывает миллионы событий в секунду и помогает предотвращать угрозы

MAX внедрил систему мониторинга информационной безопасности VK SIEM, разработанную инженерами VK. Решение позволяет выявлять киберугрозы на раннем этапе и реагировать на них в реальном времени. По данным разработчиков, система анализирует более 3 миллионов событий в секунду, поступающих от всей IT-инфраструктуры, включая приложения и сетевые устройства.

В системе содержится свыше 10 петабайт данных, которые используются для внутренних расследований. Это позволяет не только реагировать на инциденты, но и проводить так называемую охоту за угрозами — поиск потенциальных проблем до их фактического проявления. Ежедневно VK SIEM обрабатывает порядка 200 миллиардов событий, связанных с безопасностью.

Как отметил руководитель центра мониторинга информационной безопасности VK Дмитрий Куколев, внедренная система позволяет не просто фиксировать инциденты, но и предотвращать действия мошенников до того, как они нанесут ущерб. Он подчеркнул, что платформа MAX готова масштабировать эту защиту на десятки миллионов пользователей.

Артем Гафаров