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Режим «Беспилотная опасность» в Татарстане снят

09:03, 18.07.2025
Режим «Беспилотная опасность» в Татарстане снят
Фото: предоставлено МЧС России

Режим «Беспилотная опасность» в Татарстане снят. Сообщение появилось в приложении МЧС.

Ранее его ввели в 04.46 мск. Ограничения продлились более четырех часов.

Напомним, что днем ранее, 17 июля, режим беспилотной опасности вводился дважды за сутки. Впервые об этом сообщило МЧС в 05:06, спустя шесть часов его сняли. Второй раз за сутки он начал действовать в 19:52 и продлился до 21:28.

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