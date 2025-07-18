Режим «Беспилотная опасность» в Татарстане снят
Режим «Беспилотная опасность» в Татарстане снят. Сообщение появилось в приложении МЧС.
Ранее его ввели в 04.46 мск. Ограничения продлились более четырех часов.
Напомним, что днем ранее, 17 июля, режим беспилотной опасности вводился дважды за сутки. Впервые об этом сообщило МЧС в 05:06, спустя шесть часов его сняли. Второй раз за сутки он начал действовать в 19:52 и продлился до 21:28.
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