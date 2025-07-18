Минпросвещения: количество оконченных классов не влияет на возраст рождения детей
Министерство просвещения России не видит прямой взаимосвязи между продолжительностью школьного обучения и средним возрастом рождения детей. Об этом ТАСС сообщил замминистра просвещения Владимир Желонкин.
— На самом деле, вряд ли от этого зависит [возраст] заведение детей. От того 10-летку я окончил или 11-летку, — заявил Желонкин.
Заявление последовало в ответ на предложение Общественной палаты вернуться к системе 10-летнего обучения в школе. Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко ранее высказал мнение, что сокращение срока обучения в школе и вузе может способствовать снижению среднего возраста рождения первого ребенка в России.
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