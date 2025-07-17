Свыше 4 млн биометрических данных иностранцев собрано в России

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С начала эксперимента по апробации новых правил и условий въезда и выезда иностранцев в Россию собрано и проверено в режиме реального времени более 4 млн биометрических данных. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Данные были озвучены на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности, посвященном обсуждению хода эксперимента, который проводится в московских аэропортах и Оренбургской области.

— Сегодня оценим предварительные результаты его первого этапа. Они, очевидно, есть, и здесь есть о чем поговорить. С момента начала этой работы собрано и проверено в режиме реального времени более 4 миллионов биометрических данных иностранцев, — заявил Дмитрий Медведев.



Целью эксперимента является апробация новых процедур и технологических решений, направленных на повышение безопасности и эффективности контроля за перемещением иностранных граждан через государственную границу РФ. Результаты первого этапа эксперимента, по словам Медведева, позволяют оценить эффективность собранных биометрических данных для идентификации и проверки иностранцев.

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Рената Валеева