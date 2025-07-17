Основательница сети ресторанов «Андерсон» Анастасия Татулова* объявлена в розыск МВД России
Основательница известной сети ресторанов «Андерсон» Анастасия Татулова* объявлена в розыск МВД России по уголовной статье. Информация об этом появилась в базе розыска ведомства.
— Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — сообщается в карточке Татуловой* на сайте МВД.
Напомним, что в апреле 2024 года Минюст включил Татулову* в реестр иноагентов.
Известно, что Татулова* проживает за пределами России. Ранее она неоднократно выступала с критикой проведения СВО на Украине. По данным, опубликованным в открытых источниках, она также принимала участие в распространении сообщений, выпущенных другими иноагентами, и распространяла недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и Вооруженных Сил РФ.
Справка
* признан Минюстом России иностранным агентом.
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