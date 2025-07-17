Умер писатель Мартин Круз Смит, автор книги «Парк Горького»

Ему было 82 года. Причиной смерти стала болезнь Паркинсона

В Калифорнии умер писатель Мартин Круз Смит. Ему было 82 года. Причиной смерти стала болезнь Паркинсона. Смит скончался в хосписе в городе Сан-Рафаэль.

В 1981 году он выпустил роман «Парк Горького». Главным героем книги стал советский следователь Аркадий Ренко. Детектив с тревожной душой, склонностью к алкоголизму и постоянным конфликтом с начальством стал неожиданным героем для американской аудитории. Действие разворачивалось в Москве. Книга вышла в разгар Холодной войны и быстро стала бестселлером. К 1991 году роман продали тиражом более трех миллионов экземпляров в мягкой обложке и еще 265 тыс. — в твердой. Смит считал, что Ренко — это «честный человек в нечестной системе». Он говорил, что хотел показать, что Советский Союз опасен прежде всего для своих граждан, а не для Америки.

Ренко появился в одиннадцати книгах. Последняя, Hotel Ukraine, вышла в 2025 году. В ней герой борется с болезнью Паркинсона. Это та же болезнь, с которой жил сам Смит последние 30 лет. Действие книги происходит в наши дни.

Роман «Парк Горького» экранизировали в 1983 году. В фильме снялся Уильям Херт, режиссером стал Майкл Эптед. Критики сравнивали Смита с Джоном Ле Карре. Его называли автором, которому удалось показать жизнь в СССР точнее, чем многим журналистам и специалистам по России. Некоторые отмечали, что Смит передал атмосферу Москвы с такой точностью, будто жил там всю жизнь. Хотя на самом деле он провел в Советском Союзе только две недели — туристом, в 1973 году. Он не говорил по-русски, но изучал материалы в библиотеках и общался с эмигрантами. Некоторые из них жили у него дома и помогали в работе.

Реальное время / realnoevremya.ru

На написание «Парка Горького» ушло восемь лет. Все это время Смит зарабатывал на жизнь книгами под разными псевдонимами: Саймон Куинн, Ник Картер, Джейк Логан. Он писал в жанрах вестерна, хоррора, фантастики, шпионского романа. В 1977 году он опубликовал роман «Ночное крыло» — историю про летучих мышей. Книга принесла ему $500 тыс., и эти деньги позволили ему закончить «Парк Горького». Тогда же он сменил свое имя — вместо Уильям стал Круз, в честь бабушки по материнской линии.

Смит родился в 1942 году в городе Рединг, штат Пенсильвания. Его отец был джазовым музыкантом и работал на заводе. Мать — певица, уроженка Нью-Мексико, с коренными американскими корнями. Он учился в Академии Джермантаун, а затем окончил Пенсильванский университет по специальности «творческое письмо». Работал репортером в газете The Philadelphia Daily News, потом переехал в Нью-Йорк и начал писать художественную прозу. Он считал журналистский опыт полезным. Говорил, что журналистика научила его просто садиться и писать. После успеха «Парка Горького» Смит продолжал выпускать романы. Среди них — «Полярная звезда», «Красная площадь», «Волки сильнее собак», «Татьяна».

У Мартина Круза Смита остались жена Эмили, две дочери — Нелл Бранко и Луиза Смит, сын Сэм Смит, брат Джек Смит и пятеро внуков.

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Екатерина Петрова