Главам государств БРИКС вручили сувенирную банкноту объединения

Фото: Динар Фатыхов

Сувенирная банкнота БРИКС, вручаемая главам государств, министрам и делегациям, вызывает большой интерес и становится символом понимания нового миропорядка. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин в интервью РИА «Новости».

Впервые банкнота БРИКС привлекла внимание на саммите в Казани в октябре прошлого года, когда президент Владимир Путин показал купюру министрам и отдал главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ее «квазиденьгой», напечатанной «то ли из ТПП, то ли еще кем-то».

— Купюры уже вручались как главам государств, так и делегациям, бизнесменам, министрам… Купюра вызывает обсуждение, люди чувствуют: это не просто сувенир, а предмет, в который вложено понимание нового мира, — подчеркнул Катырин.

Он также уточнил, что сувенирная банкнота БРИКС выпущена в трех номиналах — 50, 100 и 200 условных единиц.

Несмотря на интерес к символике БРИКС, Катырин отметил, что расчеты в рамках объединения происходят в электронном виде в национальных валютах, и в создании собственной валюты на данный момент нет необходимости.

Рената Валеева