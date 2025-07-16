ЖК «Васильевский остров» от девелопера ТОЧНО признан проектом с лучшей водной инфраструктурой в России

Фото: предоставлено ООО «Специализированный застройщик 1». Коммерческое обозначение ТОЧНО

В рамках федерального градостроительного конкурса «ТОП ЖК — 2025» жилой комплекс «Васильевский остров» группы компаний ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) стал победителем в номинации «Лучший водный объект». Девелопер возводит в Татарстане круглогодичный город-курорт на 10 тысяч человек с собственным озером, пляжем и досугово-развлекательной инфраструктурой.

Летний конкурс «ТОП ЖК -2025» — часть Всероссийской премии «ТОП ЖК», которая призвана выявить лучшие практики по отдельным элементам жилых комплексов. В 2025 году экспертное жюри конкурса определило победителей и призеров из 582 заявок со всей страны. Всего застройщики представили 328 проектов в 21 номинации.

ЖК «Васильевский остров» группы компаний ТОЧНО одержал победу в номинации «Лучший водный объект» — стал лучшим в стране. Девелопер возводит один из самых масштабных проектов республики в Зеленодольском районе по принципам комплексного развития территорий. Жилой район займет площадь 88 га и объединит 64 дома высотностью от 6 до 14 этажей.

предоставлено ООО «Специализированный застройщик 1». Коммерческое обозначение ТОЧНО

Отличительная особенность «Васильевского острова» — собственное озеро площадью более 8,8 тыс. кв. м. По словам застройщика, оно призвано стать новым центром притяжения для жителей. Вокруг водоема ТОЧНО запланировала насыщенную курортную инфраструктуру. Девелопер благоустроит природный берег с пляжной зоной более 800 кв. м. Летом резиденты смогут наслаждаться водной прохладой во время лодочных или пеших прогулок — в распоряжении будут лодочная станция по прокату сапов и катамаранов, набережная протяженностью 450 м, многоуровневый ресторан с террасой. В зимнее время года «оазис» проекта трансформируется в центральный каток и станет главной праздничной локацией жилого комплекса. Будет работать и станция для проката коньков.

«Для ТОЧНО строительство проекта с озером — это на 100% новый вызов. Вокруг воды всегда сосредоточены главные развлечения в жизни человека. Много семейных традиций завязано на подобных локациях — и первые уроки плавания, и пикники на берегу, и занятия на коньках, и созерцание для достижения внутренней гармонии. Считаю, что без большой воды комплекс не может быть по-настоящему живым. Поскольку в характере бренда ТОЧНО делать то, чего никто не делал, взялись за проект с озером с большим энтузиазмом», — комментирует директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.

предоставлено ООО «Специализированный застройщик 1». Коммерческое обозначение ТОЧНО

В непосредственной близости от озера ТОЧНО предусмотрела две городские площади — рыночную и центральную. Первая включает в себя фермерский рынок, рестораны, кафе, магазины и офисы — они создадут 4 тыс. новых рабочих мест. Также появятся школа, два детских сада, детская и взрослая поликлиники, фитнес-клуб Balance и акватермальный комплекс. Весной 2025 года мастер-план проекта был признан лучшим в стране в рамках XXXII Международного архитектурного фестиваля «Зодчество`24».

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