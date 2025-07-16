Роскомнадзор опроверг связь сбоев в Рунете с работой своего спецоборудования

Фото: Динар Фатыхов

Сбои в работе Рунета, наблюдавшиеся на прошлой неделе, не связаны с функционированием технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) Роскомнадзора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что неполадки в работе отечественного сегмента интернета могли быть вызваны некорректной работой оборудования ТСПУ.

— Оборудование ТСПУ работает в штатном режиме. Влияния на работу легитимных сервисов и ресурсов не оказывает, — заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

Минцифры совместно с ведущими операторами связи приступило к созданию централизованного механизма регулирования временных отключений мобильной связи.



Рената Валеева